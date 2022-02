Luís Garcia já está na Quinta Vigia

A visita oficial do presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, à Região Autónoma da Madeira, começa com audiência concedida pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia, Funchal.

Ao final da manhã o presidente do parlamento açoriano tem prevista deslocação a Santa Quitéria em visita às obras novo Hospital Central e Universitário da Madeira.

Esta visita ao local onde decorrem as obras de construção do novo Hospital deverá contar com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e será acompanhada pelos secretários regionais de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, e dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.