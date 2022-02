JPP publica estudo encomendado pelo Governo sobre inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira

A inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira é um grave problema para a Região, com consequências dramáticas para a economia regional.

Esta é uma das conclusões de um estudo, alegadamente encomendado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura à Universidade da Madeira (UMa), mas "cujos resultados nunca foram divulgados", revelou hoje o JPP.

Em comunicado de imprensa, Élvio Sousa explica que o seu partido solicitou, em Novembro de 2021, uma cópia do 'Estudo Impacto Económico da Inoperacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo', tendo apenas tido acesso ao documento já no fim de Janeiro, tornando-o disponível para consulta na sua página oficial de Internet.

"Com este estudo verifica-se a urgência de concretizar um verdadeiro Plano de Contingência para o Aeroporto da Madeira, utilizando o Aeroporto do Porto Santo e uma ligação ferry entre o Porto Santo e o Caniçal, solução esta que tem vindo a ser defendida pelo JPP, mas sem resultados práticos", destaca Élvio Sousa.

O parlamentar salienta também que, de acordo com o estudo, os impactos económicos para a Região, em situações de inoperacionalidade, passam por "reflexos imediatos no PIB, percentagem de desemprego e um impacto negativo na imagem do destino da Região a partir do exterior".

Também é referido que, caso “se assuma que 20% dos passageiros afectados por um cancelamento não retomam o impacto será de 34,06 milhões de euros/ano em termos de PIB e de 7,05 milhões/ano de receita fiscal”.

"Se associarmos a esta informação a recente situação pandémica, cujos impactos em vários setores, como o turismo, foram catastróficos, percebemos a importância de concretizar soluções à inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira, aliás, como o próprio Governo acabou por confirmar no Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira 2030", reforça Élvio Sousa.