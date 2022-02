Governo Regional convoca conferência sobre covid-19 para as 17 horas

O Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil anunciou, há instantes, a realização de uma conferência de imprensa sobre a pandemia de covid-19 para o final da tarde deste sábado.

Informamos que no dia 05 de Fevereiro, pelas 17h:00, irá decorrer uma conferência de imprensa nas instalações da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, Rua da Carreira nº 107.

Esta conferência irá contar com a presença dos membros do Governo Regional que tutelam a área da Saúde, Educação e Social, revela ainda a nota do executivo.

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil decidiu, no final de Janeiro, não avançar mais com as conferências de imprensa semanais, nas quais o secretário regional Pedro Ramos fazia um balanço da semana no que ao combate à pandemia dizia respeito, nomeadamente na campanha de vacinação e nos casos diários.

Entretanto, no passada segunda-feira, o Governo Regional convocou uma conferência de imprensa nas instalações da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, na qual actualizou as medidas de contenção da pandemia em vigor na Região, nomeadamente o fim da testagem massiva e a retirada da incidência do boletim diário da covid-19.

O novo boletim diário foca-se no número de internamentos hospitalares, internamentos em unidades covid-19 e em unidades de cuidados intensivos.

Conforme destaca o DIÁRIO na edição impressa de hoje, o SESARAM dava ontem conta, no seu boletim de internamento, que a Região registou 14 mortes em menos de uma semana, metade dos óbitos com covid-19 registados ao longo de Janeiro.