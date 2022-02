Céu muito nublado neste sábado

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, hoje, a Madeira vai contar com céu com períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos.

O vento deve soprar fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, tornando-se

moderado a forte (30 a 40 km/h) a partir da tarde, e forte (35 a 50 km/h) e por vezes com rajadas até 60 km/h nas zonas montanhosas.

Concretamente na região do Funchal, prevê-se céu com períodos de muita nebulosidade e possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos. O vento será fraco, tornando-se fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste a partir da tarde.

Relativamente ao estado do mar, o IPMA espera ondas de norte com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, na Costa Norte, e ondas de sudoeste com 1 metro, passando gradualmente a ondas de sueste com 1 a 1,5 metros, na Costa Sul. A temperatura da água do mar deve fixar-se no 18/19°.