Coro de Câmara da Madeira quer retomar espectáculos públicos

Os novos corpos sociais do Coro de Câmara da Madeira (CCM) tomaram posse, esta sexta-feira, 4 de Fevereiro de 2022, para desempenharem funções no biénio 2022/2023.

Os principais objectivos definidos pela lista única às eleições são a retoma dos espectáculos públicos, bem como o lançamento do Festival Internacional de Coros da Madeira, para 2023.

“Depois de dois anos atípicos, sujeito aos humores de uma pandemia que afectou sobremaneira as áreas culturais, nomeadamente as que se desenvolvem em grupo, os dirigentes do CCM esperam retomar o normal desenvolvimento das actividades, pré-pandemia, implementando projectos que ficaram a aguardar melhores circunstâncias desde Março de 2020”, destaca um comunicado do CCM.

Refira-se que as eleições dos novos órgãos sociais decorreram com a presença de uma maioria significativa de sócios da agremiação (28 em cerca de 50 efectivos).

CONSTITUIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS 2022/23

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente - Luís Filipe Costa Neves

Vice-presidente - João Câmara

1.º Secretário - Fernando Valente

2.º Secretário – Ivo Pereira

3.º Secretário – Tânia Fernandes

Direcção:

Presidente - José Júlio Castro Fernandes

Vice-presidente - Luís Ricardo

Secretária - Vanessa Sousa

Tesoureira – Pedro Pereira

1.º Vogal - Fernando Letra

2.º Vogal - Miguel Gomes

3º Vogal - Paulo Rodrigues

Conselho Fiscal:

Presidente – Armando Correia

1.º Vogal – Helena Sousa

2.º Vogal – Roberto Correia