Uma centena de substituições nas mesas de voto de Câmara de Lobos

Um total de 100 elementos que estavam indicados pelos partidos para estarem nas mesas de voto foram substituídos no Concelho de Câmara de Lobos.

Previamente, assim que o Governo da República anunciou que os confinados também podiam 'sair do isolamento' para votar, o concelho havia registado 36 desistências de elementos indicados para as mesas de voto. Este domingo de manhã houve mais 24 faltosos, o que obrigou as autarquias locais a recorrer de novo à bolsa de substituição para conseguirem ultrapassar o constrangimento, felizmente conseguido.