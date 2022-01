372 atletas participam no VIII Trail de Câmara de Lobos

Um total de 79 atletas estiveram esta madrugada, pelas 06 horas da manhã, à partida na Praça do Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos para a prova de Ultra Trail (44 km), a prova rainha da VIII edição do Trail de Câmara de Lobos.

Pelas 08h30, o Trail Longo (24 km) com partida no centro da freguesia do Curral das Freiras, iniciaram a prova 109 atletas.

Há instantes, pelas 10h30, foi a vez de … atletas iniciarem a prova de Trail Curto (12 km) que teve início no centro da freguesia do Jardim da Serra.

Todos os percursos como meta comum o Mercado Municipal do Estreito.

Organizada pela ACDJS (Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra) e a ACRE (Associação Cultural e Recreativa do Estreito), a VIII Edição do Trail de Câmara de Lobos insere-se no Circuito Regional ‘Trail Madeira’, um projecto da AARAM (Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira) - 2021/2022.

Dos três percursos – Ultra Trail 44km 3200m D+, Trail Longo 24Km 1790m D+ e Trail Curto 12Km 517m D+, destaque para a prova mais longa que percorre as cinco freguesias do concelho de Câmara de Lobos e ainda regista passagens pelos concelhos de São Vicente e Ribeira Brava.