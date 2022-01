Reforço da vacina para maiores de 30 anos arranca nos Açores na segunda-feira

A dose de reforço da vacina contra a covid-19 para maiores de 30 anos começa nos Açores na segunda-feira, em regime casa aberta (sem agendamento) nas ilhas de São Miguel e Terceira, revelou a Direção Regional de Saúde.

A partir de segunda-feira, "passam a ser elegíveis para dose de reforço todas as pessoas com idade igual ou superior a 30 anos", indica a Direção Regional numa nota divulgada na rede social Facebook.

Nas restantes sete ilhas açorianas, os maiores de 30 anos "deverão contactar o centro de saúde da sua área de residência" tendo em vista a administração da chamada terceira dose da vacina contra o SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

Relativamente a esta faixa etária, tal como aconteceu nas restantes, vai ser priorizado "o agendamento das pessoas com patologias de risco acrescido identificadas na segunda fase do plano de vacinação".

A vacinação com a dose de reforço para maiores de 40 anos nos Açores começou no dia 17 de janeiro e a vacinação de crianças menores de 12 anos arrancou no dia 19.

Os Açores registam hoje 1.387 novos casos de covid-19, o óbito de um homem de 91 anos de Angra do Heroísmo e 51 doentes internados, nove dos quais em cuidados intensivos, revelou a Autoridade Regional de Saúde.

A região tem hoje 11.765 casos positivos ativos, sendo 8.461 em São Miguel, 2.266 na Terceira, 334 no Faial, 276 no Pico, 260 em São Jorge, 68 na Graciosa, 60 nas Flores e 40 em Santa Maria.

Apenas a ilha do Corvo não regista infeções por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19.

A covid-19 provocou mais de 5,64 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.827 pessoas e foram contabilizados 2.566.551 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.