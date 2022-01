Filipe Ferreira venceu Ultra Trail de Câmara de Lobos

Filipe Ferreira, do Clube de Aventura da Madeira, foi o grande vencedor do Ultra Trail (44km 3200m D+) desta VIII edição do Trail de Câmara de Lobos.

Filipe Ferreira chegou à meta instalada na Praça do Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos com 7 minutos de vantagem sobre o mais directo perseguidor, Francisco Freitas, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra (ACDJS), que cumpriu os 44 km de percurso em 05:17:56.

O pódio na prova rainha ficou preenchido com Sílvio Freitas, da ACDJS, com o tempo de 05:23:22.