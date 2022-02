Raimundo Quintal critica “rolagem” de árvores em Câmara de Lobos

O corte parcial de árvores em espaço público junto da urbanização do Serrado do Mar, em Câmara de Lobos, levou esta tarde Raimundo Quintal a reagir à “rolagem” em curso, feita por trabalhadores “sem um mínimo de formação em arboricultura urbana”, critica.

O geógrafo e botânico madeirense recorreu à sua página pessoal na rede social Facebook para, ironicamente, dar os “parabéns à Câmara Municipal de Câmara de Lobos pelo amor às árvores”.

No post publicado na última hora, o antigo autarca do Funchal recorre do sarcasmo para associar a intervenção que está a decorrer como sendo mais um motivo para despertar o interesse dos ingleses, ao concluir que “brevemente a fama de Câmara de Lobos no Reino Unido crescerá exponencialmente, graças ao amor que os seus autarcas nutrem pelas árvores”, escreveu.