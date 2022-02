Câmara do Funchal ilumina fachada em tons de azul e amarelo

Em solidariedade com a Ucrânia, que está a ser alvo de um ataque russo, a Câmara Municipal do Funchal vai iluminar, durante este fim-de-semana, a fachada do edifício sede do município com as cores azul e amarela da bandeira ucraniana.

A autarquia do Funchal associa-se à iniciativa que decorre um pouco por todo mundo, em que monumentos e edifícios públicos iluminam-se durante a noite num acto simbólico contra a guerra e em defesa da paz.

As cores da bandeira ucraniana estão a ser projectadas em vários edifícios públicos um pouco por todo o mundo, mas também a serem usadas em pinturas faciais, nos perfis dos cidadãos nas redes sociais e até em adereços na indumentária de cada dia. Tudo para exprimir solidariedade em relação à nação invadida pela Rússia.