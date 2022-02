23 Vintage Bar volta a abrir portas

Reabriu, esta tarde, o 23 Vintage Bar, na Zona Velha do Funchal, depois de quase 17 meses fechados, devido à pandemia e a obras de remodelação.

No evento, que contou com diversas personalidades, o empresário Dário Silva mostrou-se satisfeito pela reabertura do estabelecimento ao público.

“É um espaço carismático. É muito bom voltarmos a abrir portas e temos muita esperança para ver se a vida continua como era antes e que consigamos levar isto para a frente”. Dário Silva, proprietário 23 Vintage Bar

Apesar da situação “difícil” que atravessou devido à pandemia, Dário Silva acredita que o pior já foi ultrapassado.

“Fomos dos sectores que mais sentiu dificuldades, mas, felizmente, conseguimos aguentar com todos os postos de trabalho. Agora temos de voltar ao nosso normal e espero que aqui na Região deixem de existir restrições nas entradas, tal como já acontece nos estabelecimentos deste tipo no continente”.

No evento também esteve presente Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, que se recusou a prestar declarações aos jornalistas.