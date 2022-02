Eduardo Jesus reforça importância de "estabelecer pontes" com a Universidade

Foi na inauguração da exposição 'Impasse número vinte e um', que decorreu na tarde desta quarta-feira, na Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro, que o secretário regional de Turismo e Cultura reforçou a importância de se estabelecerem pontes com a Academia para que os diferentes sectores da sociedade possam beneficiar da produção que o meio universitário proporciona, no caso, no que respeita às artes.

Para Eduardo Jesus, "é preciso sempre estabelecer pontes entre a Academia e o que não é a Academia. E tudo é necessário e tudo é importante. O que interessa é que haja relação". E é nesse âmbito que se enquadra a disponibilização da Torre do Capitão para que um grupo de alunos que acabaram a sua formação na Universidade da Madeira (UMa) possam ali expor os seus trabalhos. Esta é, no entender do governante, "uma forma de estar à disposição da Universidade".

O secretário regional com a pasta da Cultura reforçou o interesse do Governo Regional em aprofundar as parcerias com a Universidade, "quer seja a criar oportunidades, quer seja a corresponder àqueles desafios que vocês entendam que devem colocar ao Governo", frisou, na ocasião.

A exposição colectiva que foi hoje inaugurada resulta de uma iniciativa de cooperação entre a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura e do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira e a Universidade da Madeira.

Os trabalhos agora trazidos a público são da autoria de Beatriz Henriques, Cláudia Sousa, José Carlos Pereira, Lícia Ferraz, Teresa Vieira, Tiago Pinto, ex-alunos da UMa, que são a conhecer obras de desenho, escultura, instalação, realizadas com diversos materiais. Todas as peças apresentadas surgiram originalmente dentro de um contexto académico, dando resposta às propostas lançadas pelos docentes de duas cadeiras do terceiro e último ano da licenciatura em Artes Visuais, nomeadamente 'Projecto em Artes Visuais II' e 'Projecto em Desenho'.

“Algures, parámos no tempo. Um passo para a frente e dois para trás, sempre neste impasse. Um dia este impasse materializou-se, um beco com seis casas de feitios diferentes posicionadas ao longo do seu comprimento, o Impasse número vinte e um. Esta exposição, que partiu de um contexto académico, é composta por um conjunto de obras que mostram diferentes abordagens vincadas pelo impasse das circunstâncias e pelas experiências de um quotidiano urbano em mutação”, dizem os artistas, na apresentação deste conjunto de trabalhos que vão estar patentes ao público até ao dia 22 de Abril.

A Torre do Capitão – Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro está aberto de segunda a sexta-feira das 10 horas às 12h30 e das 14 às 17 horas.