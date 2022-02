Clube de Ecologia Barbusano debateu "A importância dos organismos polinizadores"

O Clube de Ecologia Barbusano, da Escola Secundária de Francisco Franco, promoveu na passada sexta-feira, dia 18 de Fevereiro, uma palestra subordinada ao tema “A importância dos organismos polinizadores no equilíbrio dos ecossistemas.”

A palestrante, Isabel Gonçalves, do Museu de História Natural do Funchal, abordou esta questão sob diversas perspetivas. Começou por explicar a importância da polinização na continuidade das espécies vegetais, tendo destacado o papel que os organismos polinizadores desempenham neste processo, referindo depois que um variado grupo de organismos que desempenham essa função, desde os insetos, com destaque para as abelhas e borboletas, passando pelos morcegos, pássaros, répteis, entre outros grupos.

Mencionou, ainda, as adaptações que as plantas e os organismos polinizadores adquiriram para facilitar a polinização cruzada, tendo ilustrado vários exemplos. Esta especialista em insectos, do Museu de História Natural, enfatizou igualmente que existem fatores que estão a ameaçar as populações destes organismos tais como: as alterações climáticas, os incêndios, a urbanização, pelo que devem ser tomadas medidas para a sua conservação.

Já no período de debate, foi questionado se na Ilha da Madeira existe alguma entidade que se encontre a desenvolver estudos no sentido da monitorização das populações destes organismos, tendo em conta a relevância que estes têm na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas.