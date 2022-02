“A Madeira é das regiões mais empenhadas na dinamização do programa Eramus+”

Depois de um primeiro adiamento por causa dos constrangimentos provocados pelo mau tempo que afectaram o funcionamento do Aeroporto Internacional da Madeira, deu-se início, esta manhã, no Centro de Juventude do Funchal, às celebrações dos 35 anos do Programa Erasmus+, dinamizadas pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação em parceria com a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

Na ocasião, Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia mostrou-se satisfeito com a escolha da Região para ser o palco das comemorações. “É motivo de regozijo e significa o reconhecimento da dinâmica que a Região tem neste programa, assim como a disseminação que o mesmo tem nas estruturas regionais é significativa”, frisou, sublinhando que é uma forma de “valorizar todo o trabalho que é realizado” nas escolas e associações madeirenses, tornando assim a Madeira “uma das regiões mais empenhadas na dinamização deste programa, com uma elevada participação e elevado número de projectos aprovados”.

Ana Cristina Perdigão, directora da Agência Nacional Erasmus+ destacou a “elevada taxa de adesão, a grande atenção e o excelente profissionalismo” que a Região tem tido nos diferentes programas realizados, especialmente os projectos de mobilidade e intercâmbio, frisando que a insularidade das regiões ultraperiféricas “não tem sido um obstáculo” para a adesão destes projectos. No entanto, a dirigente explicou que a pandemia trouxe certos constrangimentos à dinamização do programa. “Estamos a cerca de 50% dos números da pandemia pre-pandemia, o que já é muito bom. Antes tínhamos cerca de 10 mil estudantes em mobilidade e neste momento estamos a cerca de 5 mil, no ensino superior, mas já estamos a recuperar naquela que é a face mais visível da mobilidade erasmus”, afirmou.