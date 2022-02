Francisco Franco promove literacia do Oceano através do projecto 'Kids Dive'

Um grupo de alunos e de professores da Escola Secundária de Francisco Franco estiveram envolvidos em várias actividades no âmbito do 'Kids Dive', que permitiram interação com biólogos marinhos, divulgadores de ciência e instrutores de mergulho.

As actividades, que decorreram durante três dias, incluíram: mergulho em piscina, workshops, visitas guiadas e saídas de campo. Os alunos e professores tiveram ainda a oportunidade de fazer mergulho virtual ao fundo do oceano da ilha da Madeira.

"O 'Kids Dive' é um projeto que procura alertar para a urgência de proteger o meio marinho e a biodiversidade, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a formação de uma geração azul mais participativa. Formar jovens no âmbito da literacia do Oceano, promovendo o conhecimento do património natural que o Oceano representa é um dos objectivos que norteia o projecto", salienta a escola em nota de imprensa.

A actividade integrou os seguintes alunos: Afonso Hilário Abreu (12.º ano); José Márcio Freitas (11.º ano) e Gonçalo Nuno Vieira e Samanta Briana Abreu (10.º ano) e as professoras Ana Isabel Pereira e Carina Silva, docentes de Educação Física e Helena Camacho, docente de Informática.