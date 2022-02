BVM cortam árvores tombadas pelo vento

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses têm tido algum trabalho desde a meia-noite por causa de árvores derrubadas pelo intenso vento que se faz sentir.

Desde as zero horas e até esta manhã, foram pelo menos três intervenções, com corte de árvores na Rua 31 de Janeiro, no Caminho das Babosas e na Estrada da Fundoa, onde se encontra neste momento uma equipa em operações de limpeza.