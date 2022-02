Escola Profissional das Artes da Madeira recebe seminários criativos de música contemporânea

O projecto 'Anticatacresofonia' vem dar resposta à escassez de formação da música do século XX e XXI no ensino artístico especializado e, assim, durante três dias intensivos, de 28 de Fevereiro a 2 de Março, os alunos da Escola Profissional das Artes da Madeira serão desafiados com novas sonoridades, práticas e técnicas de criação de música.

"Dar um toque de modernidade ao ensino artístico especializado: é sob esta premissa que a Interferência – Associação de Intervenção na Prática Artística desenvolveu este projecto que aterra na Madeira no dia 28 de Fevereiro, no Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode.

A missão, como referido, é o de incorporar na pedagogia musical as correntes artísticas do séc. XX e XXI. A pertinência da iniciativa surge face ao anacronismo tradicional do ensino artístico, para dar resposta à limitação da formação musical sentida por alunos e professores no currículo de ensino vigente.

O 'Anticatacresofonia' será desenvolvido através da prática musical exploratória, criativa, cooperativa e interativa e, assim, promove-se a consciencialização do trabalho artístico baseado na interacção e na troca de elementos conceptuais sobre a música contemporânea.

Através de um momento de oficina onde os formandos explorarão temáticas como a improvisação, composição de música para filmes, composição de peças electroacústicas, criação de partitura gráfica, exploração e experimentação sonora, o 'Anticatacresofonia' irá permitir aos alunos entender o contexto histórico-social e a inovação presente na música do século XX.

O culminar da iniciativa será uma apresentação final à comunidade escolar sob a forma de um concerto no dia 2 de Março.

O 'Anticatacresofonia' é uma produção que já passou por diversas escolas artísticas do país, e que agora chega ao arquipélago da Madeira incumbido com o mesmo espírito que o fez nascer – intervir no ensino artístico tradicional, inovando-o através da introdução da música contemporânea.