"Não basta punir o agressor" na questão da violência sexual a crianças e adolescentes

O XVII Colóquio CIE-UMa: Educação e Desenvolvimento Comunitário prossegue, esta tarde, com dezenas de comunicações livres integradas em cinco eixos, nomeadamente "Coesão Social, Territorial e Económica"; "Protecção Civil/Ambiente e Sustentabilidade"; "Igualdade e Inclusão"; e "Saúde e Bem-Estar".

A psicóloga clínica e docente brasileira, Rogéria Fernandes Soares, numa intervenção sobre "Violências sexuais a crianças e adolescentes: a ética do cuidado familiar e educacional em pauta", desafiou as entidades competentes a olharem para esta questão de forma integrada. "Não basta punir o agressor... porque se assim for, mais tarde ou mais cedo, ele vai reincidir". Importa criar mecanismos de apoio, inclusive ao nível da saúde mental, para o acompanhamento destas pessoas, que dizem as estatísticas são, regra geral, parte integrante da família da vítima ou com ligações próximas.

A oradora fez chegar informação aos presentes sobre o projecto PAPAS (Programa de Atendimento Psicossocial em Abuso Sexual), que gostaria de ver replicado em Portugal, ou pelos menos alguns dos pressupostos.

Com este Colóquio, que termina amanhã, conforme sublinham as suas organizadoras, as docentes universitárias Liliana Rodrigues e Jesus Maria Sousa, pretende-se conferir abertura a novas concepções de Educação, que ultrapassem os muros da escola, para o empoderamento das comunidades locais, sem perder de vista os processos de globalização, enfatizando os valores da cidadania, do desenvolvimento equilibrado, da coesão e inclusão sociais.