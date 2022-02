Iniciativa retira mais de 110 toneladas de plástico das praias em quatro anos

Mais de 110 toneladas de plástico foram retiradas das praias portuguesas nos últimos quatro anos em campanhas que reverteram o material recolhido em donativos para instituições sociais e em mobiliário urbano, foi hoje divulgado.

As campanhas de recolha inserem-se no projeto TransforMAR, lançado em 2018 pela cadeia de supermercados Lidl, que hoje divulgou em comunicado o balanço de quatro anos, e que conta como parceiros ou entidades apoiantes a Associação Bandeira Azul da Europa, a Electrão - Associação de Gestão de Resíduos, as organizações ambientalistas Brigada do Mar e Quercus e a Agência Portuguesa do Ambiente.

O "TransforMAR" visa sensibilizar as pessoas, através de pontos de recolha colocados nas praias, para a recuperação, reutilização, reciclagem e redução do desperdício de materiais plásticos. O plástico recolhido é convertido em iniciativas a favor da comunidade.

Em quatro anos, o plástico retirado das praias permitiu adquirir aparelhos para a prática de atividade física e mobiliário urbano e reunir donativos para instituições sociais.