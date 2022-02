Mais de 130 lojas já aderiram à iniciativa da CMF '+ Comércio Local'

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, cristina Pedra, esteve esta sexta-feira, 18 de Fevereiro, na ACIF, a apresentar a iniciativa '+Comércio Local' que visa apoiar o comercio local de todo o concelho do Funchal.

Na ocasião, Cristina Pedra realçou que em 15 dias a iniciativa registou a adesão de 131 lojas, tendo sido entregues, até à data, 24.000 cupões no Balcão do Investidor da Câmara Municipal do Funchal, o que significa, como explicou, pelo menos 500 mil euros de potencial em negócios para as lojas aderentes.

Na apresentação que efectuou aos associados da ACIF, com quem a autarquia tem parceria neste projecto, Cristina Pedra frisou que a adesão ao '+ Comércio Local' não tem qualquer custo para quem aderir, sendo que o formulário de adesão está disponível na plataforma digital funchal.pt .

Através do programa de apoio ao comércio local a autarquia investe 15 mil euros, em três sorteios mensais de 5.000 cada um em que são premiados 20 cupões, por sorteio, no valor de 250 euros cada para serem gastos em qualquer das lojas ou serviços aderentes.

Para esta edição, o objectivo da autarquia é alcançar as 350 lojas aderentes, como balizou a vice-presidente da CMF, salientando ainda que o custo total deste programa chega aos 37.000 euros, já que a edilidade investe, além dos prémios, mais 22.000 euros em logística.

A iniciativa teve início em Fevereiro e decorre até Maio, o projecto abrange desde comercio a retalho com área inferior a 750m2, comércio a retalho em centros comerciais com área inferior a 8000m2, comércio em regime de franchising, mas também serviços tais como cabeleireiros, estética, reprografias, lojas de fotografia, entre outros.

Os sorteios serão efectuados a 25 de Março, 29 de Abril, sendo o último a 27 de Maio.