Tempestade Eunice atrasa voos para a Madeira

Embora a operacionalidade no Aeroporto da Madeira esteja hoje a decorrer dentro da normalidade, pese embora os 18 voos cancelados, entre chegadas e partidas – cancelamento feitos previamente na origem -, na programação do movimento aéreo desta segunda-feira proveniente do Reino Unido há a registar significativos atrasos, mas por causa dos efeitos da tempestade Eunice nas ilhas britânicas.

O vendaval inglês fez atrasar quatro dos cinco voos operados pela Jet2 – um foi cancelado -, que eram esperados ao início da tarde no Aeroporto da Madeira, mas foram já reprogramados para logo à noite. Em média estes voos estão com seis horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto.