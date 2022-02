Vinhos da Madeira promovem-se em feira mundial em Paris, veja as fotos

A partir desta segunda-feira, 14 de Fevereiro, o Vinho Madeira está a ser promovido em Paris, em França, numa das principais feiras vínicas mundiais, a Vinexpo Paris.

Assim, até quarta-feira, dia 16, o Vinho Madeira será representado por quatro agentes económicos do sector: Justino’s Madeira Wines, Terras do Avô - Seixal, Henriques & Henriques e CAF – Madeira Vintners, sendo para este último a estreia neste evento.

No caso da Terras do Avô - Seixal é mesmo a primeira participação de um vinho de mesa madeirense no evento internacional.

A presença do Vinho Madeira, neste evento de renome no mundo vínico, conta com o apoio do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) e está integrada no espaço desenvolvido pela Viniportugal, entidade responsável pela organização de eventos internacionais de vinhos portugueses.