Sportinguistas madeirenses em Lisboa para arranque dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Um grupo de sportinguistas madeirenses rumou a Lisboa esta terça-feira, 15 de Fevereiro, para assistir a recepção do Sporting ao Manchester City, esta noite, no Estádio José Alvalade.

O Sporting defronta o campeão inglês e vice-campeão europeu na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, uma partida que se prevê difícil para o campeão português.

Para o jogo de hoje, no lado do Sporting, o melhor marcador da última época, Pedro Gonçalves, poderá ser opção para o treinador Rúben Amorim, depois de ter falhado o clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão (2-2).

No City, que conta com os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, o treinador Pep Guardiola confirmou que Jack Grealish, lesionado, não estará disponível, o mesmo sucedendo com o brasileiro Gabriel Jesus e Cole Palmer, ambos com problemas físicos, enquanto Kyle Walker cumpre suspensão.

O primeiro jogo entre Sporting e Manchester City disputa-se a partir das 20 horas no Estádio José Alvalade, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic, enquanto a segunda mão está agendada para 09 de Março, em Manchester.

Em outro jogo hoje no 'arranque' dos oitavos de final, o Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes e Danilo Pereira, recebe o Real Madrid.