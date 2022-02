Já decorrem as eleições do PS-Madeira

Já decorrem as eleições directas para a escolha do novo presidente do Partido Socialista-Madeira, dos delegados ao XX Congresso Regional, da presidente e da comissão política das Mulheres Socialistas da Madeira. O acto eleitoral realiza-se em 33 mesas de voto distribuídas pelos onze concelhos da Região, entre as 10 e as 21 horas.

De salientar que as eleições para a presidência do PS-M têm como candidato único Sérgio Gonçalves, que sucede assim a Paulo Cafôfo nos destinos do partido.

Após o término da votação, terá lugar, na sede regional do PS-Madeira (rua da Alfândega), uma declaração do novo presidente eleito.