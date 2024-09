Palácio da Justiça sem seguranças à porta

Os seguranças que controlam as entradas e as saídas do Palácio da Justiça do Funchal já deixaram as instalações.

Dentro do Tribunal permanecem os envolvidos nas diligências do primeiro interrogatório judicial dos oito arguidos detidos no âmbito da operação ‘Ab Initio’, caso que decorre em horas extraordinárias, para além da hora de fecho habitual do Palácio da Justiça.

Diligências prosseguem em horas extraordinárias Oficiais de justiça abdicaram da greve

Conforme noticiou o DIÁRIO, a juíza de instrução criminal Susana Mão de Ferro convocou os oito arguidos ao tribunal às 16h30 para apresentar a sua decisão final sobre que medidas de coacção aplicar.