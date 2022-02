Conselho Académico da JP Madeira reúne-se com a vereadora Margarida Pocinho

O Conselho Académico da Juventude Popular da Madeira, representado pelo Vasco Marcial, Eusébio Caioqui e Madalena dos Santos, reuniu-se na Câmara do Funchal, na passada quarta-feira, 16 de Fevereiro, com a vereadora da coligação 'Funchal Sempre à Frente', com o pelouro da educação e apoio social.

Por acreditar que o ensino superior na Região é um elemento essencial na dinamização da economia regional, e dado o aliviar das restrições da pandemia, o Conselho Académico Popular defendeu junto da vereadora e professora na Universidade da Madeira, Margarida Pocinho, a necessidade de Câmara Municipal do Funchal potencializar os estudantes, dotando-os de mais espaço para estudo, sendo o espaço disponível nas instalações universitárias, "reconhecidamente insuficiente".

O conselho académico reforçou também a necessidade de um aumento do número dos representantes dos alunos no conselho geral da Universidade da Madeira, "garantindo uma voz de maior relevo dos estudantes nos assuntos da academia".

O conselho académico da Juventude Popular fez saber a sua preocupação relativamente à necessidade das datas alternativas para a realização das avaliações universitárias de forma universal, "quando os estudantes detenham justificação médica plausível ou por outro motivo de força maior justificado, ou através abertura da época especial a todos os alunos nestas situações".

O conselho académico saiu com a convicção reforçada pela própria vereadora e professora da UMa, quanto à necessidade de desburocratizar os processos académicos, garantir maior transparência e facilidade no acesso a regulamentos e outros documentos importantes para melhor elucidação dos estudantes e restante comunidade.

Saiu ainda reforçada a necessidade de dotar todos os cursos na universidade da Madeira de uma vertente prática, não limitada apenas aos estágios curriculares, integrando uma vertente prática no programa das unidades curriculares.

A JP Madeira aproveitou a reunião para tomar melhor conhecimento e elogiar o trabalho desenvolvido na vereação por Margarida Pocinho, em especial junto dos sem-abrigo, no apoio à sua reabilitação, cedendo aos interessados habitação, apoio psicológico e trabalho para garantir a sobriedade dos mesmos.