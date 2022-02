Novo livro "é uma oportunidade para que os mais novos conheçam, a brincar", o Museu Quinta das Cruzes

O livro '6 séculos, 6 histórias' é um projecto desenvolvido pelo serviço educativo do Museu Quinta das Cruzes, direccionado para o público infantojuvenil, assente em narrativas produzidas com base nas colecções e história desta Quinta, que transmitem conhecimentos ligados ao valor artístico do bem cultural, à história da Ilha da Madeira e da cidade do Funchal, e à importância da salvaguarda deste património regional que devem ser divulgados e reflectidos em comunidade. Neste contexto, o conto assume-se como uma ferramenta mediadora entre o objecto, a colecção e o público.

O livro, da autoria de Andreia Morgado e Gabriela Nóbrega e com prefácio de Graça Alves, directora de serviços de Museus e Centros Culturais, oferece ao leitor uma viagem desde o século XVI ao XXI.

Esta sexta-feira, na apresentação da nova obra, que decorreu aquele espaço cultural, Graça Alves começou por dizer que este novo livro "é, por um lado, um apoio para os serviços educativos do Museu Quinta das Cruzes e por outro é uma oportunidade para que os mais novos conheçam, a brincar, o museu, a quinta, a maneira com o museu se organiza, a maneira como são contadas histórias da nossa História porque a história deste museu enquadra-se perfeitamente na história da Madeira, na história daquilo que nós somos”.

“O museu é um lugar é onde temos de vir, temos de trazer os pais e os professores, e mostrar e dizer que este é um lugar nosso”. Graça Alves, directora de serviços de Museus e Centros Culturais

Perante uma plateia com alunos do Externato Júlio Dinis, Graça Alves disse que “os museus são lugares onde a vida acontece e onde há muita magia: "Portanto o livro está agora nas vossas mãos, aproveitem-no para descobrir esta casa".

Este livro é um projecto que nos identifica, nós temos muito orgulho nestas equipas dos museus que com a sua criatividade nos podem mostrar os outros lados daquilo que se vê e que muitas vezes não sabemos que existem nem damos o valor” Graça Alves, directora de serviços de Museus e Centros Culturais

Aproveitou ainda para os parabéns à equipa do museu, às autoras do livro e à directora da Quinta das Cruzes, Teresa Pais.

Depois, Andreia Morgado, uma das autoras, falou um pouco sobre o livro e agradeceu a confiança depositada no serviço para a criação desta nova obra infanto-juvenil.

"Os museus não são armazéns, os museus ensinam-nos", diz Eduardo Jesus

Começando por felicitar esta iniciativa, que "parte de dentro desta casa", o secretário regional de Turismo e Cultura elogiou a iniciativa que é criar um outro meio de chegar a um "público extraordinariamente importante": os mais novos.

Falando para os alunos do Externato Júlio Dinis, disse que “é uma sorte enorme terem este vizinho que é o Museu Quinta das Cruzes”, aludindo ao facto de a instituição de ensino estar situada nas imediações.

"Os museus não são armazéns, os museus ensinam-nos o dia a dia" Eduardo Jesus, secretário da Cultura

Voltando a usar o termo "sorte", falou na felicidade que é os estudantes encontrarem neste museu pessoas que explicam e um museu que ensina: um "casamento perfeito".

Agradeceu a Teresa Pais pela forma como tem conduzido os destinos do Museu Quinta das Cruzes, por todos os projectos com outros museus e instituições, além das inovações como este lançamento de livro.

Terminou agradecendo ainda a Graça Alves pelas palavras de apresentação, aos 'Amigos do Museu' pela disponibilidade e carinho para com a Quinta das Cruzes e aos responsáveis pelo trabalho gráfico do livro.

Neste livro, que conta com ilustrações da ALS Design, as memórias do Museu Quinta das Cruzes cruzam-se com a vida e a história da cidade do Funchal. Documentada como a última residência de João Gonçalves Zarco, descobridor da Ilha da Madeira, esta quinta madeirense e o museu nela instalado representam cerca de seis séculos da história da Ilha.

No final da apresentação, no exterior, houve actividades para os alunos.