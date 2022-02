Dezanove novos voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa prestam compromisso de fidelidade

Amanhã, dia 12 de Fevereiro, a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, leva a efeito a cerimónia de compromisso de fidelidade de 19 novos voluntários socorristas, incorporados em 2021 e cuja formação agora termina.

A cerimónia, restrita a um apequeno número de participantes, tendo em conta as restrições sanitárias ainda em vigor, acontece pelas 11 horas, no Complexo Olga de Brito/CVP, no caminho da Achada (Funchal).