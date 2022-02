Dormidas no alojamento turístico aumentaram 81,4% face a 2020, mas abaixo de 2019

"As estimativas referentes a dezembro de 2021 revelam que 74,4% dos estabelecimentos do alojamento turístico da RAM registaram movimento de hóspedes (86,5% da capacidade do alojamento turístico total) neste mês. Analisando por segmento, verifica-se que foi a hotelaria que apresentou a maior percentagem de estabelecimentos do seu segmento com movimento de hóspedes (84,4%), seguido do turismo no espaço rural com 74,2% e do alojamento local com 73,7%", começa por referir a Direcção Regional de Estatística da Madeira que calcula um aumento de dormidas em 81,4% face a 2020, mas ainda abaixo dos registos de 2019.

"No mês de Dezembro de 2021, estimou-se um total de 451,1 mil dormidas no alojamento turístico, traduzindo um acréscimo bastante expressivo, de 169,3%, em comparação com o mês homólogo (167,5 mil dormidas em Dezembro de 2020)", frisa em nota publicada esta manhã. "É importante realçar que, ao contrário dos dois meses anteriores, o número de dormidas em dezembro de 2021 não superou os valores apurados em dezembro de 2019 (490,6 mil dormidas)".

Assim, ainda que "excluindo o alojamento local com menos de 10 camas, as dormidas do alojamento turístico apresentaram um acréscimo de 187,5% relativamente a dezembro de 2020, superior ao observado no país, que foi de 170,4%. Os proveitos totais e os de aposento também registaram crescimentos homólogos muito significativos, em dezembro de 2021, de 192,0% e 195,1%, respetivamente. No país, no mês em referência, os proveitos totais e de aposento observaram variações homólogas positivas de 187,2% e 202,2%, respetivamente".

No caso da tipologia, "a hotelaria concentrou 77,5% das dormidas, crescendo 207,0% em termos homólogos. Por sua vez, o alojamento local registou um aumento de 89,0%, congregando 20,3% do total de dormidas, enquanto a quota do turismo no espaço rural e de habitação se situou apenas nos 2,2%, correspondendo, no entanto, a um acréscimo considerável, de 91,8%".

Assim, ao longo do ano, "de Janeiro a Dezembro de 2021, as dormidas, no total do alojamento turístico na Região, registaram um incremento de 81,4% comparativamente ao período homólogo, rondando os 5,0 milhões, mas diminuíram 38,7% face a 2019", contabiliza.

"Analisando as dormidas nos principais mercados emissores, verificaram-se variações homólogas bastante positivas", sobressaindo o mercado francês, que regista "o crescimento mais elevado, de 244,0%, seguido do mercado britânico (+125,1%) e do mercado alemão, com um aumento de 108,4%. No mercado nacional, as dormidas também registaram um incremento face a dezembro de 2020 (+135,4%). Em termos acumulados (de Janeiro a Dezembro de 2021), os principais mercados emissores apresentaram igualmente crescimentos nesta variável, sendo o mercado francês o que apresentou o aumento mais expressivo, de 133,3%, seguido do mercado de residentes em Portugal, Reino Unido e Alemanha, com acréscimos homólogos de 109,7%, 51,4% e de 27,9%, respetivamente. De salientar que no caso do mercado nacional, registou-se um máximo histórico, que supera o anterior valor recorde, de 2019, em 21,7%".

Na comparação do "mês em referência com dezembro de 2019 (período pré-pandemia), a atividade no alojamento turístico apresentou uma quebra de 8,1% nas dormidas, com o mercado de residentes no estrangeiro a registar um decréscimo de 13,2%", compara. "Considerando os principais mercados deste segmento, verificaram-se variações negativas nos mercados britânico (-24,9%), francês (-14,3%) e alemão (-6,8%). O mercado nacional manteve a tendência de crescimento, que se tem observado nos últimos meses (+29,4% face a dezembro de 2019). Comparando o cômputo do ano de 2021 com 2019, observa-se que contrariamente ao mercado nacional, o mercado estrangeiro apresenta uma diminuição (-47,3%), partilhada pelos mercados britânico (-45,7%), alemão (-56,8%) e francês (-57,9%)".

Mais noites

Quanto a outros dados, "o valor da estada média, no total do alojamento turístico, no mês de dezembro de 2021, registou um aumento relativamente ao mesmo mês do ano anterior (4,93 noites), fixando-se nas 5,03 noites. Em termos anuais, este indicador fixou-se nas 4,87 noites, valor semelhante ao de 2020 (4,83 noites)".

Já a "taxa de ocupação-cama do alojamento turístico no mês em referência foi de 38,6%, 18,9 pontos percentuais (p.p.) acima do observado no mês homólogo (19,7%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 44,7% (23,4% em dezembro de 2020). Em termos anuais, estes indicadores ascenderam aos 44,4% e 49,4%, respetivamente".

No último mês do ano de 2021, "o RevPAR (proveitos de aposento por quarto disponível) rondou os 36,59 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +105,1% que no mesmo mês do ano precedente. Comparativamente ao valor de dezembro de 2019 (34,15 euros), o crescimento foi mais modesto, de 7,2%. O RevPAR de 2021 fixou-se nos 38,73 euros (22, 54 euros em 2020 e 44,29 euros em 2019)".

Por sua vez, "o proveito por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 76,35€ em dezembro de 2020 para 81,87€ em dezembro de 2021 (+7,2% de variação homóloga). Em termos anuais, o ADR ascendeu ao máximo histórico de 78,46 euros".

Outros indicadores

"O inquérito aos campos de golfe revela a realização de 45.626 voltas nos três campos de golfe da RAM, entre janeiro e dezembro de 2021 (+21,9% que no período homólogo), tendo esta atividade gerado cerca de 1,9 milhões de euros de receitas, +37,2% que em 2020", diz a DREM.

Calcula que "65,7% das voltas foram realizadas por não sócios, provenientes na sua maioria de Países Nórdicos, Alemanha, Reino Unido, e Portugal", sendo que "os estabelecimentos hoteleiros e afins venderam 47,9% das voltas, os próprios campos de golfe 30,0% e os restantes 22,1% foram transacionados pelos operadores turísticos".

Aliás, "tal como sucede no alojamento turístico, apesar do crescimento face a 2020, o número de voltas realizadas e os proveitos estão abaixo de 2019".

Também em 2021, "os portos da RAM registaram mais 55 navios de cruzeiro que em 2020, mas os passageiros em trânsito desceram", garantem os dados fornecidos pela Administração dos Portos da RAM, que contou que "aportaram na Região 125 navios de cruzeiro" e 113,8 mil (-20,5%) passageiros.