Fim de restrições pandémicas em grande destaque nos jornais

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais de hoje, sexta-feira, 18 de Fevereiro de 2022, nos quais os grandes destaques vão para o alívio das restrições perante uma pandemia que está a ser já tratada como endemia.

No semanário Expresso:

- "Famílias vão pagar mais 994 milhões de euros em juros"

- "Entrevista a Augusto Santos Silva: 'O próximo Governo não tem desculpas'"

- "Costa ia fazer convites este fim de semana"

- "Marcelo quer voltar à rua e andar pelo mundo"

- "Árbitro Bruno Paixão: 'Nunca fui corrompido, estou falido'"

- "Veneza: Bienal abriu guerra entre lóbis"

- "Em Portugal, poucos vão para professor"

- "Ucrânia: 'Em guerra já estamos há oito anos'"

- "Brasil escolhe Portugal para traficar cocaína"

- "Só 1% da água tratada é reutilizada"

- "R.A.P à conversa com Monty Python Terry Gilliam"

- "Juiz Carlos Alexandre arguido"

- "Rangel na Ucrânia"

- "Espaços comerciais sem restrições"

- "Embaixadora dos EUA anti-China"

- "António Trindade vence 'Boa Cama'"

No Público:

- "Segurança Social rejeita pedidos de apoio da pandemia a desempregados"

- "Fim da pandemia: Nova fase com isolamento só para casos positivos e certificados de covid apenas na fronteira - Final de todas as restrições dependerá da mortalidade

- "Ucrânia: Confrontos no Leste testam limites da crise com Moscovo"

- "Catarina Martins: BE desafia Costa a aumentar já as pensões de reforma"

- "Daniel Jonas: Traduzir os clássicos a passos de gigante"

- "Livro: Editores e livrarias contestam nova lei do preço fixo"

No Jornal de Notícias:

- "Pandemia produziu num ano mais de cinco mil toneladas de lixo não reciclável"

- "F. C. Porto 2-1 Lazio: Dois Martínez ao jantar"

- "Braga: Ofertas ao Sheriff derrotam guerreiros"

- "Acesso às discotecas sem teste e isolamento só para infetados"

- "Candidatos a 'vítimas' do BES reclamam 200 milhões de euros"

- "Legislativas: Irregularidades detetadas nas mesas de voto do Minho"

- "Marquês: Juiz Carlos Alexandre constituído arguido"

- "Gondomar: Lojistas desesperam na Rua D. Afonso Henriques"

- "Entrevista Filipe Froes, pneumologista e coordenador do gabinete de crise covid-19: 'Os portugueses ganharam o direito de aliviar as medidas'"

- "Coronavírus: Costa trava abertura total devido a 'mortalidade alta'"

- "Reinventar Portugal 2022-2026. Paula Vaz Freire, diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa: 'É premente valorizar a carreira docente e contratar'"

- "CDS: Nuno Melo, candidato a líder, quer cativar desencantados e independentes"

- "Lisboa: Há sete escolas a precisar de intervenção urgente para resistir a sismos"

- "PAJE: Uma porta aberta para os jovens que saem de casas de acolhimento"

- "Carlos Alexandre: Sócrates queixou-se da distribuição de processo e agora juiz é arguido"

- "Liga Europa: FC Porto bate Lazio (2-1) com bis de Toni Martínez"

No Inevitável:

- "Lítio: Em busca do ouro branco"

- "Covid-19: Governo aponta fim de todas as restrições para quando doença vitimar menos de 15 pessoas por dia"

- "Entrevista a Carla Salsinha, presidente da União de Associações de Comércio e Serviços: 'Muitas lojas com história podem estar condenadas a fechar'"

- "Violência na televisão: Bruno de Carvalho versus Ljubomir Stanisic"

- "Ucrânia: Chuva de 'rockets' e fogo de artilharia no Leste inflama as tensões"

- "Repetição de eleições: 'Lacuna' na lei eleitoral justifica decisão da CNE"

- "EDP: Lucro cai 18% para 657 milhões em 2021"

- "Canadá: Ultimato aos passageiros do 'Comboio da Liberdade'"

No Negócios:

- "Descentralização está a derrapar na saúde e habitação"

- "Lisboa perde 30 milhões com guerra nos múpis"

- "Irlandeses vão gerir 'duty-free' da ANA"

- "Portugal está na cauda da UE no regresso ao PIB previsto no pré-covid"

- "Younited aposta no crédito na hora para 'gadgets'"

- "Covid-19: Fim de restrições só com menos de 15 óbitos a cada dia"

- "Energia: Centrais térmicas na Península Ibérica pesam nas contas da EDP"

- "Os partidos também morrem"

- "António Saraiva: A transição ecológica é uma tarefa hercúlea para todos"

- "Cristina Casalinho: Importa assegurar a subida controlada das taxas de juro"

No Jornal Económico:

- "[CEO da Whitestar]: 'Subida das taxas de juro vai gerar novo ciclo de malparado"

- "Novo Banco prepara mais um pedido de capital ao Fundo de Resolução"

- "Lesados vulneráveis do BES querem receber pensão mensal de 1.058 euros"

- "Política: Ribau Esteves avança com candidatura à liderança do PSD com apoio da linha de Rui Rio"

- "Energia: Imparidades reduzem lucros da EDP para 657 milhões de euros com dívida em mínimos"

- "Energia: Portugal seria o terceiro país mais afetado na UE por um corte de 10% no gás natural"

- "Covid-19: Governo levanta maioria das restrições e chama-lhe 'mais um passo para o regresso à vida normal'"