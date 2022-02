Governo, cibercrime, terrorismo e Clássico em destaque nos jornais

Bom dia. Estes são os destaques da imprensa de hoje, onde se destacam os semanários a juntar aos diários que se publicam em Portugal.

No semanário Expresso:

- "PJ investiga pista russa no ataque à Vodafone"

- "Seca já fez subir o preço da carne"

- "Governo investiga contratos da agência que gere fundos europeus"

- "Isabel já sorri, mas está cada vez mais frágil"

- "Pequenos partidos fora do Conselho de Estado"

- "Virgin propõe comboio Hyperloop ao Governo"

- "100 mulheres fazem 100 propostas ao Governo"

- "PCP Jerónimo deixa liderança em 2024"

- "Quem são os conselheiros de António Costa?"

- "Entrevista a Zicky, a nova estrela do futsal"

- "PJ evita ataque terrorista em Lisboa"

- "Portugal é o terceiro que mais cresce"

- "PCP anuncia nova líder parlamentar"

- "Morreu descobridor do vírus da sida"

- "Tribunal condena Quinta da Marinha"

No semanário Novo:

- "Seca pode fazer aumentar os preços da eletricidade"

- "Penas sucessivas deixam presos nas cadeias durante mais de 25 anos"

- "Defensores da tauromaquia festejam 'redução à irrelevância' do PAN"

- "Todos à espera que o telemóvel toque"

- "Pedro Mota Soares: 'Passos e Portas podem vir a ter lugar na política'"

- "Benfica Rui Costa está a ser pressionado para imitar modelo de Varandas"

No semanário Jornal Económico:

- "Caixa lucrou mais de 550 milhões em 2021, com menos custos e mais crédito"

- "Entrevista 'Municípios desperdiçam 150 milhões de euros em água por ano' [Patrick Blethon, CEO do grupo que detém a empresa de concessões Aquapor]"

- "Polícia Judiciária trava ataque terrorista na Universidade de Lisboa"

- "Nuno Melo avança esta semana para liderança do CDS, com apoio de Paulo Portas"

- "Gestão do malparado de empresas sairá do Banco Montepio para a esfera da Associação Mutualista"

- "Infraestruturas estão a tornar-se alvos preferidos dos ciberataques"

- "CP recuperou três em cada quatro passageiros que tinha perdido na pandemia"

- "Construtoras pedem apoios para enfrentar subida dos custos com materiais e mão-de-obra"

- "ISCTE Executive Education 'Exportar ensino superior executivo é para nós crítico', diz José Crespo de Carvalho"

- "Transporte & Logística Mesa redonda: E se o cliente não puder ter tudo o que quer em pouco tempo?"

- "JE e Systemic fazem parceria para promover conhecimento sobre sustentabilidade e ESG"

No Público:

- "Nacionalidade portuguesa para sefarditas gera lucros milionários"

- "Pandemia Paris e Bruxelas proíbem manifestações similares às canadianas"

- "Lisboa PJ impede plano de ataque de jovem a colegas de faculdade"

- "Governo Há hoje mais entidades para fiscalizar maioria absoluta"

- "TAP Corte de custos pode levar ao fim de acordos com sindicatos"

- "DGS Relatório sobre aborto não é publicado desde 2019"

- "Cibersegurança Redes não têm classificação de infraestruturas críticas"

- "Futebol Jogadores portugueses voltam a tomar conta do clássico"

- "Sete cineastas revelam em Berlim o cinema português que existe e seduz"

No Jornal de Notícias:

- "João planeou matança para o dia do exame"

- "Português clássico Dragão acolhe o F.C. Porto-Sporting com mais jogadores nacionais da última década"

- "Hackers obrigam a fechar laboratórios Germano de Sousa"

- "Trabalho Salário médio cresce pouco e aproxima-se do mínimo"

- "Pandemia Fundo de Garantia liquida 333 mil euros por viagens canceladas"

- "Eleições Emigrantes indignados com anulação de votos"

- "Paços de Ferreira Quem desperdiça água paga menos"

- "Hospital de São João Heliporto estará pronto em 2023"

- "Vacinas Infeção obriga milhares de crianças a falhar segunda dose"

- "Há 166 adeptos impedidos de entrar nos estádios"

- "Benfica Vertonghen, Otamendi e André Almeida na linha de saída"

No Diário de Notícias:

- "Ângelo Correia 'António Costa está a criar um mártir que se chama Chega'"

- "Legislativas 2022 60% dos votos de emigrantes para o lixo. PS promete mudar a lei"

- "Terrorismo Estudante de 18 anos detidos com planos para atacar Faculdade de Ciências, em Lisboa"

- "Crise covid Portugal recupera da pandemia a meio do ano, mas retoma será das mais fracas"

- "Trabalho Remuneração média mais perto do salário mínimo"

- "Educação Em ano de confinamentos, abandono escolar ficou em mínimos"

- "Antirrestrições Paris e Bruxelas proíbem protesto inspirado no dos camionistas de Otava"

No Inevitável:

- "PSD. Silvano despacha nomeações a cinco dias das eleições diretas"

- "Atentado evitado. Jovem era viciado em vídeos de massacres em escolas"

- "Entrevista a Ana João Rodrigues [investigadora] 'A sociedade reconhece a importância do nosso trabalho. Quem não nos valoriza é o Governo'"

- "Ataque às clínicas Germano de Sousa foi diferente do da Vodafone"

- "Ciência. Estamos mais próximos de usar a energia das estrelas"

- "Luc Montaigner (1932-2022) O Nobel que a pandemia tornou controverso"

No Negócios:

- "CGD prevê investir 561 milhões até 2025"

- "Agricultores à deriva sem milagre da chuva"

- "Paolo Gentiloni comissário europeu 'O desafio é ir além do nível pré-pandemia'"

- "IGCP admite voltar a emitir dívida pública para retalho"

- "Ben Oldman e BEI reservam 200 milhões para renováveis"

- "Salários reais dos portugueses caíram no final do ano passado"

- "Entrevista a Carlos Branco 'A Rússia não está interessada em invadir a Ucrânia'"

- "E depois do adeus: como se vive hoje no país do Brexit"