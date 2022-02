Judoca Telma Monteiro eliminada no primeiro combate no Grand Slam de Telavive

A portuguesa Telma Monteiro foi hoje eliminada ao primeiro combate no Grand Slam de Telavive, com a judoca da categoria de -57 kg a perder por 'waza-ari' com a polaca Arlete Podolak.

Telma Monteiro, que decidiu, aos 36 anos, manter-se no ciclo olímpico com o objetivo de estar em Paris2024, foi surpreendida por Podolak, 59.ª do 'ranking' mundial, a 2.32 minutos do final do combate.

A judoca do Benfica, sexta do mundo, chegou a ter dois castigos, mas a sua adversária também acumulou dois 'shido', na gestão de um combate em que Telma nunca conseguiu fazer uma pega que anulasse a vantagem ou lhe permitisse vencer.

No Grand Slam de Telavive, Portugal ainda contará no sábado com Patrícia Sampaio, em -78 kg, categoria em que a judoca de Tomar vai encontrar logo no primeiro combate a vice-campeã olímpica em título, a francesa Madeleine Malonga.

Malonga é número dois do mundo e também vice-campeã mundial em título, com a prata em 2021, depois de em 2019 ter sido campeã mundial, adivinhando-se, assim, um combate de extrema dificuldade para a judoca lusa.

Para Telavive, Anri Egutidze (-90 kg) e Joana Diogo (-52 kg) chegaram a estar inscritos, mas acabaram por falhar a prova israelita, quando ainda recuperam de lesões.