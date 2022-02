Caniçal terá projecto de combate a comportamentos aditivos e dependências

A Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD) vai reforçar a sua intervenção no Caniçal através de um prjecto que visa "aumentar a informação sobre os comportamentos aditivos e dependências, bem como reforçar os hábitos e estilos de vida saudáveis da população do Caniçal em geral e as crianças e os jovens em particular".

“Estamos perante uma problemática que afecta a comunidade independentemente do género, raça, nível socioeconómico”, disse Nelson Carvalho, coordenador da UCAD. Por conseguinte, “há um forte investimento na articulação entre as entidades parceiras, bem como na formulação de objectivos transversais às intervenções, evitando assim a dispersão, rentabilizando todo o conjunto de recursos disponíveis e as potenciais sinergias”, reforçou.

Esta iniciativa - que terá um horizonte temporal de dois anos, com possibilidade de ser estendida - está a ser desenvolvida em parceria com a Câmara Municipal de Machico, a Junta de Freguesia do Caniçal, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Machico, o Instituto da Segurança Social da Madeira, IP-RAM, o SESARAM, através do Centro de Saúde do Caniçal, a Polícia de Segurança Pública, a Delegação Escolar, Escola do 1º Ciclo com PE do Caniçal, Escola do 2º e 3º ciclos do Caniçal, o Clube de Futebol do Caniçal, Agrupamento de nº 825 de escuteiros do Corpo Nacional de Escutas, a Associação 'O Calhau', a Paróquia do Caniçal e a Casa do Povo do Caniçal.

De referir que a UCAD, pertencente à Direcção Regional de Saúde, tem realizado com diversos parceiros locais várias reuniões regulares para a implementação do 'Projecto de Prevenção das dependências na Freguesia do Caniçal. A última aconteceu no passado dia 4 de Fevereiro, nas instalações do Museu da Baleia.