Prada realça investimento do Governo na recuperação da área afectada por incêndios

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada e o secretario regional de Economia, Rui Barreto, visitaram hoje a limpeza em curso de uma área florestal integrada no Parque Empresarial de Câmara de Lobos.

Susana Prada realçou a importância deste investimento do Governo Regional que visa recuperar uma área afectada por incêndios no passado e actualmente ocupada por eucaliptos e acácias, com grande carga combustível, representando um risco para a população limítrofes e a actividade económica que se desenrola neste espaço.

“Esta intervenção em 22ha de área florestal estará limpa e reflorestada em 2023. Trata-se de um investimento de 121 mil euros suportado pelo PRODERAM”, disse.

A governante sublinhou que, além da recuperação da biodiversidade indígena e reabilitação paisagística da zona, através da reflorestação, com 16.170 plantas indígenas e folhosas, será beneficiado 1700 metros de caminhos florestais, de forma a facilitar as intervenções de gestão silvícola e o rápido acesso dos meios de combate caso deflagre algum incêndio.

Já Rui Barreto enalteceu esta parceira em prol da segurança da actividade económica e das populações naquele que classificou como sendo um claro exemplo de “harmonia entre a actividade económica e o ambiente”.

Este é um projecto da Madeira Parques Empresariais, em parceria com o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, cujo investimento é suportado pela Região e por fundos comunitários, através do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM), e vai permitir criar uma mancha florestal mais resiliente aos incêndios.

O Parque Empresarial de Câmara de Lobos tem, neste momento, 43 empresas e emprega 210 funcionários. Em 2021 registou um aumento da ocupação de 6% quando comparado com o ano anterior.