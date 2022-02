Seis áreas prioritárias para a Estratégia Regional de Especialização Inteligente

Decorreu hoje, no Salão Nobre do Governo Regional, a apresentação da Estratégia Regional de Especialização Inteligente da Região Autónoma da Madeira (EREI RAM 2021-2027).

Este programa da ARDITI (Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação) e acompanhado exteriormente pelo Governo Regional e pela Secretária Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, pretende definir as “prioridades nas áreas da ciência, tecnologia e da inovação”, informou Mário Rui Silva, consultor técnico da ARDITI.

Foram definidas seis áreas prioritárias – turismo; recursos e tecnologias do mar; tecnologias digitais e economia 4.0; economia circular, transicção energética e acção climática e biodiversidade; agricultura, alimentação e bioeconomia e saúde e bem-estar – que devem concentrar a utilização de fundos.

Estes fundos não deverão ser apenas comunitários, mas também “provenientes do próprio orçamento regional ou de programas europeus na área da ciência, tecnologia e inovação”, avança Mário Rui Silva.

Foi redefinido para os próximos seis anos uma coordenação do concelho regional de inovação onde, entidades governamentais ou académicas, associativismo empresarial e com interesse nestas seis áreas prioritárias, vão contar com uma equipa de uma comissão executiva que vai “gerir em permanência” estes fundos.

Na visão do consultor técnico da ARDITI a Região Autónoma da Madeira tem tido uma “evolução muito positiva nos últimos 6-7 anos em matéria de ciência, tecnologia e inovação”.

Esta visão é corroborada pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que afirma que a Madeira “tem beneficiado imenso da adesão da União Europeia” o que ajuda na coesão económica e social bem como na dinamização do mercado único.

Para isso, as escolas, assumem um papel fundamental, afirma o governante regional, “temos hoje escolas exepcionais, um corpo docente que tem feito um trabalho extraordinário”, e isso pode ser comprovado, através dos “números fantásticos” no que diz respeito ao abandono e retenção escolar.

O papel da Universidade da Madeira é fundamental devido aos segmentos de investigação assim como as próprias empresas que se tentam enquadrar na dinâmica da inovação tecnológica.

O Presidente do Governo Regional afirma que existe “uma vontade de dotar” desde o ensino básico ao secundário programas que beneficiam as áreas da ciência e da inovação, através de actividades que envolvam programação, robótica e sensores.