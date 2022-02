Peritos propõem sistema integrado de vigilância de infecções respiratórias

Os peritos ouvidos hoje na reunião do Infarmed sobre a evolução da pandemia de covid-19 propõem um sistema de vigilância de infeções respiratórias que integre o vírus SARS-Cov-2, o da gripe e o vírus sincicial respiratório.

"Vamos necessitar de manter a vigilância (...) e conseguir identificar tendências de evolução", afirmou Ana Paula Rodrigues, especialista do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, sublinhando que o que se propõe é "olhar com maior detalhe para as infeções respiratórias, para conseguir uniformizar o que se vai observando".

"À medida que as medidas de saúde pública forem sendo aliviadas, não vai ser necessário identificar todos os casos de infeção, como fazemos, as estratégias de testagem irão mudar e, gradualmente, o foco de interesse vai mudar para os casos de doença com impacto na morbilidade, na mortalidade e na resposta dos serviços saúde", afirmou.

Ana Paula Rodrigues disse ainda que o sistema agora proposto permitirá uma maior otimização de recursos e sublinhou a importância deste modelo de vigilância, uma vez que há "outros agentes respiratórias de igual potencial epidémico e sazonal", como o vírus da gripe e o vírus sincicial respiratório.

Este sistema de vigilância de infeções respiratórias agudas permitirá uma recolha integrada e uniforme dos dados clínicos e laboratoriais, permitindo pré-selecionar unidades de saúde para "ter uma amostra representativa" da população.

"Assim, teremos potencial capacidade para monitorizar a incidência da doença, ao mesmo tempo que monitorizamos a gripe e outros agentes de infeção respiratória", explicou a responsável, na sua intervenção sobre "Vigilância na fase de recuperação da pandemia"