Madeira vai articular Sistema Integrado de Monitorização e Alerta de Riscos Naturais com a Protecção Civil

O director do Laboratório Regional de Engenharia Civil, Pimenta de França, fez, esta tarde, uma explanação sobre o Sistema Integrado de Monitorização e Alerta de Riscos Naturais da Região Autónoma da Madeira.

Um sistema criado para atender às especificidades da ilha e que aposta numa rede de instrumentos tecnológicos (33 estações udométricas, 15 sensores de humidade de solo, 32 câmaras de televigilância, entre outros). Rede essa que ainda não está completa. Ao todo, o investimento regional, com apoio de fundos comunitários, ascenderá aos 10 milhões de euros.

O director do LREC informou que o Radar do IPMA no Porto Santo vai estar articulado com o sistema. Um sistema que pode inclusive vir a ser replicado, caso a caso, em outras ilhas ou países.

A ideia é articular este sistema integrado com a protecção civil por forma a "não duplicar recursos", disse Miguel Albuquerque, que quer usar os fundos comunitários disponíveis para 'completar' toda a malha de vigilância.