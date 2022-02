Revista de Vinhos dá três prémios à Madeira

A Madeira obteve três prémios na 25.ª edição dos ‘Melhores do Ano’, iniciativa organizada pela Revista de Vinhos, cuja gala ocorreu na passada sexta-feira num hotel no Porto, mas só ontem à noite partilhada publicamente nas redes sociais e no canal YouTube da Revista.

Entre os premiados surgem o Listrão – Frasqueira 1977, da Blandy´s e o Famílias – Meio Doce 50 Anos, dos Vinhos Barbeito. Ambos obtiveram o ‘Prémio Excelência’ alusivo aos melhores 30 vinhos do ano 2021.

Segundo Ricardo Diogo, o Famílias é um vinho de mistura de castas com 44% de Sercial, 44% de Verdelho e 12% de Malvasia. Trata-se de um vinho inovador com uma grande elegância, tendo sido engarrafadas apenas 618 unidades, o que faz deste vinho “uma raridade”.

O Listrão – Frasqueira 1977, da Blandy´s assume-se como um vinho Madeira muito raro e que faz parte de um (último) stock de 751 garrafas. Feito exclusivamente com uvas da casta Listrão, com origem na ilha do Porto Santo, tem um bouquet característico, destacando-se aromas voláteis de infusão de brandy com especiarias, frutos secos do tipo avelã e madeiras exóticas. Na boca é muito fresco, volátil, intenso com fim de boca longo, quente a especiaria e balsamo. O prémio foi recebido pelo CEO da Madeira Wine Company, Chris Blandy.

O estrelado restaurante ‘Il Gallo d´Oro’, do hotel The Cliff Bay ganhou a distinção de ‘Serviço de Vinhos do Ano’, que foi recebida pelo sommelier Sérgio Marques.

Outros premiados

O espumante da Bairrada Nossa Solera Desde 2001 Extra Bruto, elaborado por Filipa Pato e William Wouters, venceu o prémio de Vinho do Ano enquanto o empresário José Roquette foi homenageado pelo seu trabalho no Esporão, "projeto que contribuiu para a revolução dos vinhos do Alentejo e que se prepara para celebrar 50 anos".

António Ventura, enólogo com 40 anos de atividade, foi eleito Personalidade do Ano, e a Quinta do Monte d´Oiro, em Alenquer, região demarcada de Lisboa, foi eleita Produtor do Ano.

Já a família Vieira de Sousa venceu na categoria Produtor de Vinhos Fortificados do Ano, e a Herdade Aldeia de Cima, na Vidigueira (distrito de Beja), projecto de Luísa Amorim e Francisco Rêgo, ganhou a distinção Produtor Revelação do Ano.

"Famosa pelos espumantes que elabora em Távora-Varosa, a Murganheira foi considerada Empresa do Ano", refere a organização, e o vinho Cabeça de Toiro, do Tejo, conquistou o estatuto de Marca do Ano.

O prémio de Enólogo do Ano foi atribuído a Nuno Mira do Ó, Anna Jorgensen ganhou o prémio Enólogo Revelação do Ano e Ricardo Rodrigues (The Ocean, Algarve) foi o 'Sommelier' do Ano, tendo a Garrafeira Imperial, em Lisboa sido a Loja/Garrafeira do Ano, e a Garcias o distribuidor.

A Norte, o vinho do Porto tónico em lata Offley Porto Clink ganhou o título Inovação/Investigação do Ano, e o prémio do Enoturismo do Ano foi atribuído à Quinta da Pacheca, no Douro, tendo o Destino Gastronómico do Ano, "pela diversidade e qualidade da oferta da restauração", sido atribuído a Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

O portuense Vila Foz, do chefe de cozinha Arnaldo Azevedo, foi eleito o Restaurante do Ano. Alexandre Silva, dos restaurantes Loco e O Fogo, em Lisboa, foi considerado Chefe de Cozinha do Ano, enquanto Tiago Penão, do asiático Kappo, em Cascais, mereceu o sublinhado de Chefe Revelação do Ano.

Já a UNIQUEIJO - União de Cooperativas Agrícola da Ilha de São Jorge, nos Açores, foi eleita Produtor Artesanal no Ano pela elaboração do Queijo DOP São Jorge.

Miguel Guedes de Sousa foi a Personalidade do Ano na Gastronomia, e a Personalidade do Ano no Brasil foi Adolar Hermann, mentor da importadora Decanter Vinhos Finos.

O Vinha Grande 2019, tinto do Douro elaborado pela Sogrape Vinhos, venceu o prémio Compra do Ano, por obter uma pontuação mínima de 16 valores (numa escala de 0 a 20), ter um preço máximo de 10 euros e ser amplamente distribuído e disponibilizado.