‘Listrão dos Profetas 2020’ entre os melhores de Portugal

Há mais um vinho da Região nos ‘Melhores do Ano’ da ‘Revista de Vinhos’. Trata-se do ‘Listrão dos Profetas 2020’, produzido pela Companhia de Vinhos Profetas e Villões, que para além de estar nos 30 melhores de Portugal, foi considerado o melhor vinho Madeirense.

“É a primeira vez que um vinho de mesa madeirense está nos 30 melhores de Portugal, para além de ser a melhor pontuação alguma vez dada a um vinho da região nesta categoria”, assegura o madeirense Nuno Faria, sócio do ‘100 Maneiras’ e que em conjunto com o enólogo António Maçanita, uniu forças para explorar e celebrar o potencial das ilhas encantadas numa garrafa de vinho.

Ver Galeria

“O que conseguimos no nosso primeiro ano num terroir quase desconhecido e inexplorado como é o Porto Santo demonstra bem o potencial vinico do mesmo”. Nuno Faria

Para Nuno Faria, a distinção tem tanto de inesperada como de promissora."Já desconfiava que se juntássemos o potencial destas vinhas velhas únicas, de condução rasteira, com o talento que António Maçanita tem mostrado em redescobrir e testar fórmulas antigas (que já lhe valeu o prémio de énologo do ano em 2018 e produtor de ano em 2020) o resultado só podia ser bom. Mas nunca imaginei que pudesse ser tão bom que permitisse uma entrada directa nos 30 melhores de Portugal e no melhor madeirense logo no primeiro ano”, refere ao DIÁRIO.

O mentor do projecto considera ainda que o Listrão dos Profetas “homenageia o espírito resiliente e teimoso dum punhado de viticultores que permitiram manter o património que são estas vinhas até aos dias de hoje”. “Sempre acreditaram no grande potencial vinico da ilha e a alcunha Profetas’ , que deu nome ao nosso projecto, nunca fez tanto sentido como agora", sublinha.

A vinificação e engarrafamento do vinho distinguido é feita na Madeira Vintners “com uma equipa extraordinária e incansável”, como destaca Nuno Faria.

O vinho esteve em destaque na última ‘Essência do Vinho’ realizada na Madeira, altura em que foi apresentado aos especialista que desde logo ficaram impressionados com a qualidade da produção.

Na 25.ª edição dos ‘Melhores do Ano’, para além do Listrão dos Profetas 2020, sobressaíram também os madeirenses Listrão Frasqueira 1977, da Blandy´s e o Famílias - Meio Doce 50 Anos, dos Vinhos Barbeito. Il Gallo d´Oro, do hotel The Cliff Bay ganhou a distinção de 'Serviço de Vinhos do Ano'.