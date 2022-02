MadeiraOptics com descontos no dia de São Valentim

Neste dia de São Valentim, a Madeira Optics está com descontos na loja física em vários artigos que pode oferecer à sua cara-metade. De entre o vasto leque de possibilidades, encontra telescópios, binóculos, microscópios, lupas, etc, com 10% de desconto que irão certamente surpreender quem mais gosta. Para facilitar a sua escolha, a MadeiraOptics sugere, por exemplo, um telescópio para observar a Lua ou até mesmo os planetas do nosso Sistema Solar juntamente com o seu parceiro/a.

Em stock temos alguns telescópios muito fáceis e acessíveis de usar que incluem já bolsa de transporte, para que ninguém tenha que se preocupar com essa questão.

Além disso, é possível utilizar um telescópio juntamente com um adaptador para smartphone (compatível e universal com qualquer equipamento ótico), de modo a facilitar a captação de todas as observações que se efetuar, quer seja no telescópio ou em qualquer outro equipamento ótico.

A MadeiraOptics apresenta-lhe uma lista de artigos em promoção que podem realmente tornar este dia ainda mais especial:

- Telescópio Bresser Solarix 114/500 com filtro solar

- Telescópio Bresser Pluto 114/500 EQ

- Telescópio Levenhuk Skyline Travel 70

- Binóculos Levenhuk Bruno Plus 15x70/20x80

- Binóculos Levenhuk Atom 10x50

- Binóculos Levenhuk Atom 10x25

- Monóculo Levenhuk Rainbow 8x25

- Adaptador para smartphone Bresser Deluxe

No nosso website temos alguns artigos disponíveis e que são aconselhados para quem está a começar na área da Astronomia, binóculos de visão noturna, lunetas adequadas para observações terrestres, entre outros.

Também disponibilizamos uma linha de atendimento, através do 291 622 971. Se tiver disponibilidade pode deslocar-se à nossa loja física, na Rua das Pretas 51, 9000-049, no Funchal .

As promoções serão válidas apenas até dia 14 de Fevereiro (Dia de São Valentim), aproveite!

www.MadeiraOptics.com

Facebook: MadeiraOptics

Instagram: @madeira_optics

Tel.: +351 291 622 971

WhatsApp: +351 924 485 850