Entrega de prémios aCORDE 2022 e palestra de Daniel Pereira Cristo amanhã na ALM

Terá lugar esta sexta-feira, 4 de Fevereiro, a partir das 15 horas, a entrega de prémios do aCORDE 2022. O evento é promovido pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços de Educação Artística da Direção Regional de Educação, no âmbito da comemoração do Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses.

A iniciativa decorre na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) e a cerimónia de entrega de prémios contará com uma palestra de Daniel Pereira Cristo que abordará a interpretação, bem como o ensino do cavaquinho e partilhará um pouco da sua experiência e visão sobre os cordofones tradicionais.

Os quatro vencedores do Concurso de Cordofones Tradicionais Madeirenses aCORDE serão distinguidos. O concurso pretende divulgar, junto da comunidade, o trabalho meritório no âmbito dos cordofones tradicionais, desenvolvido por professores e alunos do ensino básico e secundário da Região Autónoma da Madeira, genérico ou especializado, bem como por outras instituições públicas ou privadas, de cariz cultural e/ou educativo.

Os estabelecimentos de educação e ensino da Região que desenvolvem a modalidade de Cordofones serão ainda brindados com o livro 'Cordofones Madeirenses: Braguinha, Rajão e Viola de Arame', nº. 1 da Colecção Cadernos de Folclore, que contempla noções básicas para tocar os três principais cordofones tradicionais madeirenses.

Serão ainda entregues mais dois prémios:

O Prémio CARLOS SANTOS, que distingue individualidades ou instituições que tenham contribuído de forma decisiva, e com particular impacto, para a defesa promoção e preservação dos cordofones tradicionais madeirenses tendo em conta a longevidade; o impacto na educação; a qualidade e relevância artística; e a obra editada.

O prémio CÂNDIDO DRUMMOND DE VASCONCELOS, que distingue um instrumentista de cordofones tradicionais madeirenses considerando a qualidade e relevância artística; o percurso artístico/ou e profissional; o impacto artístico ao nível local, regional, nacional e internacional e a obra editada.

Por fim, uma novidade, a entrega do PRÉMIO JOVEM REVELAÇÃO, com o intuito de distinguir um jovem executante, compositor, editor ou construtor de cordofones tradicionais madeirenses considerando a qualidade e relevância artística, percurso artístico e/ou profissional, impacto artístico ao nível local, regional, nacional e internacional e obra editada. Este prémio é atribuído pela primeira vez e conta com o apoio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira como forma de incentivo aos jovens para que desenvolvam os seus conhecimentos e experiência no âmbito dos cordofones tradicionais madeirenses.

No salão nobre da ALRAM serão também apresentados dois concertos inéditos, o primeiro, no dia 4 de Fevereiro, pelas 21 horas, com a participação conjunta de grupos de instituições que promovem o ensino de cordofones tradicionais madeirenses, do grupo Si que Brade, Orquestra de Ponteado, Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana e Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, e um concerto sob a direcção artística dos músicos e professores Roberto Moniz e Roberto Moritz. O segundo, 'aCORDE Erudito', no dia 5 de Fevereiro, pelas 18 horas, no qual o músico e professor Pedro Gonçalves fará a estreia do Concertino para Braguinha em sol menor 'Três Lendas de Machico', uma obra de sua autoria composta para Braguinha e Orquestra de Cordas e interpretada por alunos do Conservatório.

O convidado especial do aCORDE 2022 é o músico e professor bracarense Daniel Pereira Cristo, um dos maiores activistas de instrumentos tradicionais portugueses, que promoverá um concerto comentado e uma oficina de formação para professores e alunos com o tema “Cordofones Tradicionais Portugueses - manutenção, técnicas, repertório”.

De referir que os dois concertos e a entrega de prémios serão transmitidos em directo na rede social Facebook da Direção Regional de Educação para que mais público possa acompanhar ou revisitar posteriormente estes eventos.

Biografia Daniel Pereira Cristo

Daniel Pereira Cristo, bracarense, português, activista e militante pela palavra e pela música e instrumentos tradicionais, tem vindo a ser reconhecido como um dos nomes maiores da nossa música de raiz. Venceu alguns prémios dos quais se destaca o Prémio Carlos Paredes em 2018 (atribuído por unanimidade do Júri).

A música faz parte da sua vida desde sempre, desde logo pelo seu pai - também músico - que o introduziu aos cordofones, depois pelo percurso normal na escola regular e no Grupo Cultural de São Mamede de Este onde foi evoluindo como músico, aprendendo com os tocadores mais velhos, desenvolvendo veia de multi-instrumentista autodidacta, que foi aprofundando até aos dias de hoje, em muitos grupos por onde foi passando, tocando e dirigindo, fazendo trabalho de composição e orquestração (arranjos, harmónicos, melódicos e vocais).

Tem sabido trazer a música, o canto e os instrumentos tradicionais para a contemporaneidade, sendo a sua principal motivação, o explorar desta vastidão de cordofones, melodias, ritmos e percussões tradicionais portugueses (com particular enfoque no Noroeste Peninsular) e trazê-los para o presente e para o tanto que ainda têm por dizer.

O trabalho musical de Daniel Pereira Cristo, vive portanto nesta permanente dicotomia entre o passado e o presente, onde o futuro quer sempre tomar lugar e a identidade e a raiz teimam em mostrar-se - sob a velha máxima de saber quem somos, para melhor sabermos onde queremos ir e chegar - o mote é promover a pluralidade no mundo e o respeito intercultural tendo como ponto de partida o autoconhecimento e o respeito pela nossa própria cultura, instrumentos e música milenares - com particular foco no cavaquinho, na viola braguesa, no canto, na palavra e na poesia.