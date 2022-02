Bispo madeirense em Madagáscar pede ajuda para a sua comunidade

O Bispo de Mananjary, o madeirense D. Alfredo Caires de Nóbrega, de visita à Região Autónoma da Madeira, aproveitou para lançar um repto às entidades públicas e religiosas, para que possam ajudar a sua comunidade em Madagáscar, “dado o momento crítico” que está a passar devido à passagem do Ciclone Batsirai, que já causou pelo menos 30 mortes naquela ilha africana.

Aquela região, já habituada a lidar com catástrofes naturais, tem uma população que também “sofre com os problemas alimentares” e que fazem com que se agravem as condições das famílias. Mas não é uma comunidade habituada a “pedinchar”, admite, porque vamos “fazendo as coisas com aquilo que se tem”.

O bispo madeirense explicou toda esta realidade ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, com quem reuniu, em audiência, na manhã desta quinta-feira, e mostrou-se satisfeito com a disponibilidade deste para ajudar.

Na área da saúde e da educação tem havido alguns desenvolvimentos, ligeiros. “Neste momento o que está a surgir é uma epidemia de cólera e diarreias, devido às águas”, mas é complicado convencer a população a usar “água potável, nem é bem potável porque não há, mas pelo menos água limpa”. Na educação, os filhos eram vistos apenas como “força de trabalho”, como um “bem lucrativo”, não tendo a hipótese de frequentar o ensino, mas também isso tem vindo a mudar.

A prioridade agora passa pelo envio de bens alimentares e de alguns donativos, que sirvam para comprar aos produtores locais, “de maneira que estes se desenvolvam”. A comunidade está estruturada de maneira a ser autossuficiente. “Procuramos ensinar as pessoas para isso”.

D. Alfredo Caires de Nóbrega não tem, para já, nenhuma reunião agendada com a Diocese do Funchal, com quem admite que mantém alguns contactos, via digital.