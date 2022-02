8.ª volta do Rastreio do Cancro Mama arranca esta quarta-feira em São Pedro

Será dado início à 8.ª volta do Rastreio do Cancro Mama, a partir do dia 16 de Fevereiro, na freguesia de São Pedro, estando previsto o seu término na segunda quinzena de Março. As mamografias serão realizadas no Centro de Rastreios da RAM, instalado no 1.º andar do Centro Dr. Agostinho Cardoso.

"Estima-se convocar cerca de 1615 utentes da freguesia franja correspondente à população alvo do programa, dentro da faixa etária dos 45 aos 69 anos", revela o Gabinete de Comunicação do SESARAM em comunicado.

As mulheres serão convocadas por ordem alfabética, através de um postal convite/convocatória, com indicação do dia e hora onde irão realizar a sua mamografia de rastreio.

O Rastreio do Cancro da Mama da RAM é um rastreio de base populacional, dirigido a mulheres assintomáticas, sem factores de risco relevantes e na faixa etária entre os 45 e os 69 anos. A estas mulheres, e após um inquérito dirigido - antecedentes pessoais, familiares, medicação hormonal, sinais e sintomas mamários, entre outros -, é realizada uma mamografia nas quatro incidências standard, que posteriormente serão submetidas a uma dupla leitura independente por dois radiologistas. Os casos discordantes serão ainda submetidos a uma terceira leitura.

Em alguns casos de dúvida as mulheres serão convocadas para uma Consulta de Aferição, durante a qual um dos Médicos Radiologistas fará a avaliação necessária para esclarecimento (anamnese, comparação com exames prévios, palpação, incidências adicionais, ecografia).