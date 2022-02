800 alunos assistiram ao 'Doitor à Pancada'

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu nos últimos dias 2 e 3 de Fevereiro o espectáculo 'Doitor à Pancada', organizado pelo Grupo de Amigos do Teatro (GATO). Nestes primeiros dias as sessões foram dirigidas ao público escolar e, nesse sentido, marcaram a sua presença aproximadamente oito centenas de alunos. No total, assistiram a este espetáculo alunos de dez escolas da Região Autónoma da Madeira.

Na quarta-feira, dia de estreia, estiveram presentes 228 alunos das seguintes escolas: Escola Secundária Jaime Moniz, Escola de Santo António e Curral das Freiras, Escola Secundária Francisco Franco e da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço.

Na quinta-feira, dia 3, foram 545 alunos que assistiram ao espectáculo, sendo eles da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, Escola Básica do 2º e 3º Ciclos dos Louros, Escola Básica e Secundária Dr. Maurílio Dantas, Escola Secundária Francisco Franco e da Escola Básica Horácio Bento de Gouveia, Escola Secundária Jaime Moniz e da Escola Básica Dos 2°e 3° Ciclos De Santo António e Curral das Freiras.

Este projeto do GATO que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal tem adaptação dramatúrgica de Sandro Nóbrega e Miguel Vieira; direção artística e encenação de Miguel Vieira; e tem como figurino Fábio Sousa.