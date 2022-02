'Francisco Franco' representa Portugal em conferência on-line sobre o Futuro da Europa

Um grupo de seisjovens da Escola Secundária de Francisco Franco participou esta manhã, desde a sede do Europe Direct Madeira, em Câmara de Lobos, no European Youth Year: young people participate and shape EU policies', um evento on-line organizado no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa e do Ano Europeu da Juventude .A Madeira foi a única região do país a participar no evento.

A conferência tratou-se de uma organização do Europe Direct Salónica, Macedónia Oriental e Trácia, Epiro, Tessália, Ilhas Jónicas e Egeu do Norte, membros da Rede Europe Direct Grécia, em parceria com a Representação da Comissão Europeia na Grécia e pelo Gabinete do Parlamento Europeu em Atenas.

O debate envolveu jovens de quatro estados-membros (Grécia, Chipre, França e Portugal), de doze regiões da União Europeia com o objevtivo de reunir o maior número de opiniões e propostas sobre a formulação de políticas na UE.

Os jovens debateram ideias e apresentaram as suas propostas em sessão plenária, sendo as mesmas agora introduzidas na plataforma da Conferência sobre o Futuro da Europa.

“O evento representou um importante contributo para o envolvimento dos jovens na vida democrática da União Europeia, uma oportunidade perfeita para se fazer ouvir e moldar o futuro do projecto europeu. Estes jovens debateram questões que os afetam a nível local, mas apresentaram propostas que poderão influenciar políticas ao nível europeu", Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira.