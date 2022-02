PSP identifica indivíduo e apreende droga na Zona Velha

A Polícia de Segurança Pública identificou um homem de 49 anos, na Zona Velha do Funchal, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, tal como o DIÁRIO avançou na edição impressa de ontem.

Rusga decorre na Rua de Santa Maria A Polícia de Segurança Pública encontra-se a proceder a uma rusga na Rua de Santa Maria.

Na sequência de mandados de busca que visavam a residência e as viaturas do suspeito foram apreendidas 150 doses individuais de uma substância psicoactiva denominada por 'Alpha PHP', 60 euros em numerário, uma balança de precisão e outros utensílios utilizados para efectuar embalagens para distribuição aos consumidores, informou a PSP em comunicado.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, sendo que o processo segue os seus trâmites junto dos serviços do Ministério Público do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal.

O Comando Regional da PSP Madeira acrescenta que, “dadas as últimas alterações legislativas, este tipo de substâncias psicoactivas estão agora incluídos no quadro legislativo de referência que as criminaliza, sendo que a sua simples posse é proibida”. Alerta também para os efeitos nefastos que estes tipos de drogas sintéticas produzem na saúde dos seus consumidores.