Dado "mais um passo" na parceria Açores/Madeira

O presidente do parlamento dos Açores, Luís Garcia, considerou hoje que foi dado "mais um passo" na consolidação da parceira entre as regiões autónomas na defesa dos seus interesses.

O presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores terminou hoje uma visita à Madeira, depois de idêntica deslocação do seu homologo madeirense ao arquipélago açoriano, destacando que se pretende no plano político "discutir propostas de aprofundamento da autonomia", através das duas comissões parlamentares que vão desenvolver trabalho neste capítulo.

Mas também se pretende "abrir outras portas em outros domínios em que as regiões podem cooperar e trazer mais valias para ambos os arquipélagos no plano económico, cultural, cientifico e da inovação".

Luís Garcia defende uma aproximação entre as regiões insulares também ao nível da sociedade, através das suas associações representativas como as câmaras de comércio e instituições culturais.

O presidente do parlamento dos Açores disse que as relações entre ambas as regiões "não podem estar dependentes dos quadros políticos e das cores partidárias que estão nos governos quer nos Açores, quer na Madeira".

Quinta-feira, o presidente do parlamento açoriano, Luís Garcia, apelou à "consensualização" de posições entre os Açores e a Madeira e destacou a importância de uma "frente insular" para defesa da autonomia junto das instâncias nacionais e europeias.

Com o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, quinta-feira, Luís Garcia referiu que "com os desafios que os Açores e a Madeira têm pela frente, muitos deles comuns, não há efetivamente tempo para andar de costas voltadas".

Na sua opinião, "todo o tempo útil" deve ser aproveitado "para construir boas soluções, para as debater, para as consensualizar, para criar melhores condições para que os Açores e a Madeira se desenvolvam."

"Essa parceria não é contra ninguém, é a favor dos Açores, é a favor da Madeira, é a favor da construção de um Portugal atlântico que não existiria se não fossem os Açores e a Madeira", afirmou.