Sara Marote assume direcção executiva da Associação de Promoção da Madeira após saída de Nuno Vale

Sara Marote assume a direcção executiva da Associação de Promoção da Madeira (APM) no decorrer deste mês de fevereiro.

"A mudança acontece após o anúncio da saída de Nuno Vale, que deixa a Região por motivos pessoais", explica o presidente da direcção da Associação de Promoção da Madeira e Secretário Regional de Turismo e Cultura em comunicado.

Sara Marote, licenciada em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico e com uma pós-graduação em Higiene e Segurança do Trabalho pela Universidade da Madeira, tem um percurso profissional rico e diversificado em Portugal Continental e no Estrangeiro, em áreas ligadas à Indústria, ao Retalho Alimentar e à Hotelaria. Começou por trabalhar como consultora na Price Waterhouse Coopers, foi Diretora da Qualidade da Companhia Insular de Moinhos, SGPS, SA e posteriormente, assumiu o mesmo cargo no Grupo AQUIRAM - SGPS, SA.

Foi ainda consultora da APCER e Directora da Qualidade e Segurança Alimentar da Charming Hotels Madeira. Em Outubro de 2007 assumiu o cargo de Directora de Operações e Gestão de Projetos e Logística da AQUIMADEIRA Solutions. Durante este período, Sara Marote teve uma carreira internacional, com experiências em vários países como Polónia, Colômbia, Angola, Cabo Verde e Venezuela.

Em Setembro de 2021 passou a integrar a APM como Directora de Operações, e, desde então, tem estado presente em momentos-chave da associação como o da aprovação do plano para os próximos dois anos.

ara Marote e Nuno Vale foram os finalistas, no princípio de 2020, do processo de recrutamento realizado pela APM visando a Direção Executiva.

A direcção da APM já agradeceu publicamente o trabalho realizado por Nuno Vale nestes dois anos e assume "depositar confiança em Sara Marote para conduzir os destinos da associação que tem a nobre missão de promover o destino Madeira".