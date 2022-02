Rúben Macedo vai ser jogador do Nacional nos próximos dois anos e meio. O extremo português, 25 anos, chegou a acordo com o Marítimo, ao final da noite de segunda-feira, para rescindir o contrato que ainda o ligava ao Marítimo até 2023.

Formado no FC Porto, chegou ao Marítimo na temporada de 2020/21, oriundo do despromovido Desportivo de Chaves, tendo alinhado, na época passada, em 20 jogos em todas as competições. Na presente época foi pouco utilizado na I Liga, com apenas seis presenças na I Liga em apenas 58 minutos, tendo ainda feito mais dois jogos na Taça de Portugal e na Taça da Liga.

Agora constitui-se como um trunfo importante para a formação alvinegra na luta pela subida à I Liga .

"O extremo, que representou o Maritimo nas últimas temporadas, é o único reforço de inverno da equipa, integrando o plantel às ordens de Rui Borges a partir da próxima quarta-feira, dia em que a equipa começa a preparar a deslocação à Póvoa de Varzim. Rúben Macedo irá usar a camisola 70", pode ler-se na noticia publicada no sítio oficial do clube alvinegro.